5. Dezember 2020

NISTER – Telefon-Verteilerkasten umgefahren und Verkehrsunfallflucht begangen

Vermutlich in der Nacht zum Samstag, 05. Dezember 2020, hat ein unbekannter Unfallverursacher den Verteilerkasten, in Verlängerung der Hauptstraße in Nister, in Richtung Atzelgift, umgefahren und sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Störung wurde dem Telefonanbieter gemeldet. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg (Tel.: 02662-95580 od. E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de). Quelle: Polizei