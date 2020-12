Veröffentlicht am 7. Dezember 2020 von wwa

VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Nachschlagewerk „Tipps und Hilfestellung wenn der MDK kommt!“

Zur Vorbereitung auf die Pflegebegutachtung hat der Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld ein informatives Nachschlagewerk herausgegeben.

Die Besonderheit an dieser Informationsschrift ist, dass die Broschüre in einer leicht verständlichen Sprache verfasst wurde. Auf Anglizismen und medizinisches Latein wurde bewusst verzichtet. Mit wichtigen Tipps und Hilfestellungen können sich hier Betroffene darüber informieren, was zum Beispiel bei einer Pflegebegutachtung durch den MDK passiert, was die Gutachter des Medizinischen Dienstes (MDK) der Krankenversicherung wissen möchten oder welche Pflegegrade es gibt.

Karl-Heinz Pfeiffer, Vorsitzender des Seniorenbeirates berichtet, dass verschiedene Nachfragen zum Thema „Pflege“ an den Seniorenbeirat herangetragen wurden. Hieraus entstand die Idee, die Infomappe zu erstellen.

Die anstehende MDK-Begutachtung verunsichert nicht selten Pflegebedürftige und ihre Angehörigen. Werden hier Fehler gemacht, könnte dies Konsequenzen haben.

Um für den Betroffenen mehr Sicherheit zu geben, fassten die Mitglieder des Seniorenbeirates den Entschluss, ein Nachschlagewerk, welches Pflegebedürftigen in ihrer aktuellen Situation hilft, herauszugeben.

Bei der Erstellung dieser Informationsschrift wirkte die Mitarbeiterin des Pflegestützpunktes Marion Schreiber mit.

Die Broschüre zu den Tipps und Hilfestellungen kann gegen eine Schutzgebühr von 3,00 Euro ggf. zuzüglich Versandkosten bei folgenden Stellen bezogen werden:

Vorsitzender des Seniorenbeirates: Karl-Heinz Pfeiffer, Tel: 02685 / 7272

Kassenwart des Seniorenbeirates: Wolfgang Bergmann, Tel. 02685 / 1379

Verbandsgemeindeverwaltung: Manfred Pick, Tel. 02681 / 85 130