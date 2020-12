Veröffentlicht am 5. Dezember 2020 von wwa

KIRCHEN – Flucht nach Parkplatzunfall in Kirchen

Am Mittwochnachmittag, 03. Dezember 2020, im Zeitraum 16.00 bis 17:00 Uhr hatte ein 27jähriger Fahrer seinen Pkw auf einem Parkplatz in der Lindenstraße im Stadtgebiet Kirchen abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden am hinteren Stoßfänger fest. Der Unfallverursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei