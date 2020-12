Veröffentlicht am 5. Dezember 2020 von wwa

LANDKREIS NEUWIED – MINT-Region Neuwied ausgezeichnet – Landkreis Neuwied geht regionenübergreifende Projekte in Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) gemeinsam an

Der Landkreis Neuwied wurde in diesem Jahr als eine von zwei Kommunen in Rheinland-Pfalz beim Förderwettbewerb „MINT-Regionen“ der Ministerien für Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft ausgezeichnet. Gemeinsames Ziel der MINT-Region ist es, Kinder und Jugendliche verstärkt für Themen in MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) zu sensibilisieren und zu begeistern.

„In Zeiten eines immer größer werdenden Fachkräftemangels gewinnt die MINT-Bildung zunehmend an Bedeutung, denn diese Branchen weisen einen hohen Fachkräftebedarf und ein großes Wachstumspotential auf. Gerade im MINT-Bereich eröffnen sich vielseitige berufliche und persönliche Chancen für junge Menschen“, beschreibt Landrat Achim Hallerbach die derzeitige Situation und ergänzt: „Vor diesem Hintergrund hat sich der Landkreis Neuwied mit regionalen und überregionalen Kooperationspartnern/innen erfolgreich am Förderwettbewerb MINT-Regionen des Landes Rheinland-Pfalz beteiligt. Und um nur zwei der vielfältigen Schwerpunkte der MINT-Region Neuwied aufzuzeigen: Mädchenförderung und die Vernetzung mit Hochschule/Universität.“

Die Siegerregionen werden für zwei Jahre mit einer Summe von 30.000 Euro sowie kostenlosen Beratungs- und Fortbildungsangeboten gefördert. Mit der Anerkennung ist Neuwied eine von insgesamt sechs MINT-Regionen in Rheinland-Pfalz und eine von mehr als 120 MINT-Regionen bundesweit.

Der 1. Kreisbeigeordnete und Dezernent Michael Mahlert freut sich über die verstärkte MINT-Ausrichtung: „Ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung des Interesses an Naturwissenschaften und Technik können unsere Schulen leisten. An der Bildungskette entlang werden Abstimmungen gezielt angestoßen, MINT-Projekte für Kinder und Jugendliche fokussiert angegangen und durch eine intensive Vernetzung wird eine maximale MINT-Förderung gewährleistet, sodass alle Beteiligten hiervon nachhaltig profitieren. Es freut uns sehr, dass unsere Schulen aktiv bei der Entwicklung mit dabei sind. Wir wollen Kinder und Jugendliche schon früh fördern, um sie nachhaltig über die gesamte Schulzeit zu begeistern.“

Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig, Wirtschaftsminister Dr. Volker Wissing und Prof. Dr. Wolf, Minister für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, nahmen die Auszeichnung im Rahmen einer digitalen Siegerehrung und Fachtagung vor. Hierbei präsentierte Laura Schaaf vom Bildungsbüro der Kreisverwaltung die MINT-Region Neuwied.

„Seit Juli wird im Bildungsbüro des Landkreises Neuwied intensiv ein Netzwerk aufgebaut, um unter anderem Synergie-Effekte transparent und nutzbar zu machen. Die umfassende Förderung und Ausbildung des Nachwuchses zählt zu den wichtigsten Aufgaben unserer Gesellschaft, leistet sie doch einen entscheidenden Beitrag zur Zukunftssicherung der folgenden Generation“, erläutert Laura Schaaf. Andrea Oosterdyk vom Bildungsbüro ergänzt: „Im MINT-Netzwerk werden die Projekte jetzt Hand in Hand angegangen. Die vielfältigen Informationen der MINT-Region Neuwied sind demnächst über die Homepage der Kreisverwaltung Neuwied abrufbar.“

Für nähere Informationen oder Interesse an der Beteiligung kann das Bildungsbüro Neuwied (laura.schaaf@kreis-neuwied.de) kontaktiert werden.

Foto: Der Landkreis Neuwied wurde in diesem Jahr als eine von zwei Kommunen in Rheinland-Pfalz beim Förderwettbewerb „MINT-Regionen“ der Ministerien für Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft ausgezeichnet. Gemeinsames Ziel der MINT-Region ist es, Kinder und Jugendliche verstärkt für Themen in MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) zu sensibilisieren und zu begeistern. Über die Auszeichnung freuen sich (v.l.): Landrat Achim Hallerbach, Laura Schaaf (Bildungsbüro), 1. Kreisbeigeordneter Michael Mahlert, Andrea Oosterdyk (Bildungsbüro).