Veröffentlicht am 6. Dezember 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Digitale Diskussionsveranstaltung „Zukunft unserer Vereine“

Auf Einladung des CDU-Spitzenkandidaten Christian Baldauf MdL und des Landtagskandidaten im Wahlkreis 2 Dr. Matthias Reuber trafen sich Vereinsvertreter zu einer digitalen Diskussionsrunde. Viele Vereinsvertreter nutzten die Gelegenheit, um mit den CDU-Politikern über die aktuelle Situation der Vereine zu reden. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Vereinsleben ist in allen Vereinen deutlich spürbar. „Wir benötigen eine schnelle und unbürokratische Unterstützung der Vereine, gerade in dieser schwierigen Zeit. Dabei ist es wichtig, dass die Förderung nicht an unmögliche Bedingungen geknüpft ist und Vereine nicht ihre Rücklagen aufbrauchen müssen, um eine Förderung zu erhalten“, so Christian Baldauf.

Neben der finanziellen Unterstützung der Vereine ist es aus Sicht der Vereinsvertreter wichtig, dass sich die Vereine in Zukunft noch besser gegenseitig unterstützen, um gemeinsam die aktuelle Krise zu überwinden. „Wir sitzen alle im selben Boot und haben ähnliche Probleme“, so Dagmar Hassel, Vorsitzende des Blasorchester Mehrbachtal e.V. In der Diskussion wurde auch klar, dass Hygienekonzepte benötigt werden, die den Vereinen eine Perspektive für das kommende Jahr bieten und vergleichbar sind. Bei ähnlichem Infektionsgeschehen sollten in verschiedenen Regionen auch die gleichen Regelungen gelten.

Aus Sicht der CDU-Politiker sollte der Austausch von Vereinen und Politik auch in Zukunft in regelmäßigen Abständen stattfinden. „Es ist wichtig, dass wir uns mit den Menschen vor Ort über ihre Sorgen und Nöte austauschen und die Ergebnisse in den politischen Entscheidungsprozess einfließen lassen. Nur so ist es möglich, dass am Ende Entscheidungen getroffen werden, die Probleme wirklich lösen können.“ Fotos: CDU AK