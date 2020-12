Veröffentlicht am 6. Dezember 2020 von wwa

UNNAU – Transporter fährt nach Unfall in Vorgarten – 81jährige Frau verletzt

Am Donnerstagnachmittag, 03. Dezember 2020, befuhr ein Transporter um circa 15:30 Uhr die Straße „Großer Ring“ in Unnau, in Fahrtrichtung „Im Fürtchen“. An der Einmündung übersah der 27jährige Fahrer eine 81jährige Vorfahrtsberechtigte mit ihrem Pkw. Der Transporter fuhr durch den Zusammenstoß in den Vorgarten eines Anwesens. Die 81jährige wurde mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Quelle: Polizei