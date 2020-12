Veröffentlicht am 6. Dezember 2020 von wwa

ST KATHARINEN – Sachbeschädigung von Kindern durch Graffiti in der Ortslage St. Katharinen

In der ersten Novemberwoche kam es in der Ortslage St. Katharinen zu insgesamt drei Farbschmierereien durch Graffiti an einem Wohnhaus, einem Stromkasten, sowie der Sporthalle. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Ermittlungen konnten die Täter ermittelt werden. Es handelte sich um drei Kinder aus der Verbandsgemeinde Linz. Quelle: Polizei