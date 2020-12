Veröffentlicht am 6. Dezember 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Die Energie der Farben – eine beeindruckende Onlineausstellung – Innovative 3D Onlineausstellung von Volker Vieregg

Bedingt durch die Corona-Situation konnten dieses Jahr kaum Ausstellungen realisiert werden, Malkurse mussten abgesagt werden und viele freie Malaktionen waren nicht möglich. So entschloss sich nun Volker Vieregg – Atelier Vieregg in Altenkirchen in der Bahnhofstraße – dazu, die neuen Medien aktiv zu nutzen und neben den laufenden sehr gut angenommenen Online-Malstudienangeboten in Kooperation mit der KVHS nun auch eine erste 3D Online-Ausstellung mit über 50 Werken aus dem Atelier unter dem Titel „Die Energie der Farben“ zu entwickeln.

In lichtdurchfluteten großen hellen Räumen werden nun die unterschiedlichen Werke aus den letzten Jahren präsentiert und können durch die 3D Technik aktiv angeschaut werden. Die Besucher bewegen sich frei durch die Räume oder können eine geführte Ausstellung beim Eintreten in diese ART-HALL anklicken.

Dieses Ausstellungskonzept und dieses Onlineformat wird als fortlaufende Ausstellung und ab Januar mit wechselnden thematischen Schwerpunkten weiterentwickelt. So können Kunstinteressierte von zu Hause aus jederzeit in aller Ruhe durch diese Ausstellung navigieren, die Kunstwerke anschauen und müssen dabei keine Corona-Regeln einhalten. Der Zugang erfolgt über gängige Browser und über den hier angefügten Link direkt zur Seite: www.ateliervieregg-ausstellung.de