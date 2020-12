Veröffentlicht am 6. Dezember 2020 von wwa

URBACH Verkehrsunfallflucht auf der K 123

In der Zeit von Freitag auf Samstag, 04. auf 5. Dezember 2020, zwischen 09:30 und 10:30 Uhr, ereignete sich zwischen Urbach und Linkenbach auf der K 123 ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Aufgrund der Spurenlage ist ersichtlich, so die Polizei, dass ein Mercedes-Benz, Modell Vito bzw V-Klasse die Straße von Urbach in Richtung Linkenbach befuhr. An einer leichten Linkskurve kam der PKW von der Straße ab und durchschlug einen Weidezaun. PKW und Zaun wurden hierbei massiv beschädigt.

Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Polizei oder einen Geschädigten zu informieren.

Die Polizei fragt: Wer hat im besagten Zeitraum Beobachtungen an der Unfallstelle gemacht und kann Angaben zum flüchtigen Fahrzeug und Fahrzeugführer machen? Wer hat kürzlich einen im Frontbereich massiv beschädigten Mercedes-Benz, Modell Vito oder V-Klasse festgestellt?

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei