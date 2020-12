Veröffentlicht am 5. Dezember 2020 von wwa

NEUWIED – Friedenslicht aus Bethlehem kommt am 3. Advent

Das Original-Friedenslicht aus Bethlehem kommt auch 2020 nach Neuwied: Wegen der Corona-Pandemie kommt das Licht diesmal auf besonderen, eigens gesicherten Wegen nach Neuwied. Daher wird es von einem Mitglied der Pfadfinder des Stammes Oberbieber der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg in Limburg abgeholt und nicht wie sonst im Ausland. Die Pfadfinder übergeben es direkt nach der Ankunft am dritten Advent, Sonntag, 13. Dezember, an alle Interessierten in der Bonifatiuskirche in Neuwied-Niederbieber.

Sie stellen das Licht von 18 bis 19 Uhr in der Kirche im Rahmen einer kleinen Andacht bereit. Wegen der Corona-Bedingungen darf die Kirche nur mit geeigneter Mund-Nase-Abdeckung betreten werden. Entsprechende Abstände sind einzuhalten, Ein- und Ausgang sind strikt getrennt. Es gelten die Vorgaben wie zu anderen Gottesdiensten. Mitzubringen ist zudem eine geeignete Kerzenlampe oder ein Gefäß.

Das Licht wird von einem Kind in jedem Jahr neu in der Geburtsgrotte der Geburtskirche in Bethlehem entzündet. Die Flamme wird in Speziallampen von dort über Wien nach Deutschland und in alle Welt gebracht. Als ein Symbol für Jesus Christus als „Licht der Welt“ soll es allen Menschen zeichenhaft Licht und Wärme in dunkler und kalter Zeit signalisieren – ein Hinweis auf den Sinn des vor der Tür stehenden Weihnachtsfestes und als Appell für Frieden in der Welt – ganz besonders zur Zeit der Corona-Pandemie. Motto in diesem Jahr: „Frieden überwindet Grenzen“.

Foto: Das Original-Friedenslicht aus der Geburtsgrotte in Bethlehem kommt am 3. Advent nach Neuwied. Foto: DPSG Oberbieber