Veröffentlicht am 5. Dezember 2020 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Alle 31 Impfzentrumsstandorte im Land stehen fest – Staatssekretär Dr. Wilhelm: „Zusammenarbeit mit Kommunen läuft sehr gut“

In Rheinland-Pfalz stehen nun alle Standorte der insgesamt 31 Impfzentren fest, an denen das Land die Coronaschutzimpfungen starten will. „Die Kommunen leisten in sehr enger und sehr guter Zusammenarbeit mit dem Land beim Aufbau der Impfzentren hervorragende Arbeit“, sagte Dr. Alexander Wilhelm, Staatssekretär im Gesundheitsministerium und Landeskoordinator Impfen, nach einer Telefonschalte mit den Landräten und Oberbürgermeistern zum aktuellen Planungsstand der Impfzentren. „In dieser Kürze der Zeit gemeinsam mit der Landeskoordinationsstelle Impfen alle Standorte zu identifizieren und vielerorts bereits mit dem Aufbau zu beginnen, ist eine bemerkenswerte Leistung. Auch dank dieser erfolgreichen Arbeit ist das Land auf einem sehr guten Weg, den Menschen in Rheinland-Pfalz eine Impfung anbieten zu können, sobald ein entsprechender Impfstoff zugelassen und verfügbar ist.“

Die Planungen des Landes sehen weiterhin vor, dass alle 31 Impfzentren mit insgesamt 36 Impfstraßen Mitte Dezember startklar sein sollen. Ergänzt werden diese Impfzentren durch mobile Impfteams und Impfungen in Kliniken, die eine „Eigenimpfung“ ihrer Belegschaft durchführen.

„Die Kommunen haben mit dem Ausfindigmachen und den vertraglichen Regelungen zu den Standorten einen Kraftakt vollbracht, der auch dank der guten Zusammenarbeit zwischen Land und Kommunen nahezu in Rekordzeit gelungen ist“, sagten Burkhard Müller und Fabian Kirsch, die geschäftsführenden Direktoren des Landkreistages Rheinland-Pfalz beziehungsweise des Städtetages Rheinland-Pfalz. „Die bisher sehr gut laufende Zusammenarbeit mit dem Land ist ein kraftvolles Zeichen dafür, dass wir auch die weiteren noch anstehenden Herausforderungen gemeinsam meistern werden. Die Impfungen sind der Silberstreif am Horizont, der in den nun anstehenden schwierigen Wintermonaten Hoffnung macht. Diesem Ziel sind wir in Rheinland-Pfalz nun wieder einen großen Schritt nähergekommen.“

Die Impfzentren sollen an folgenden Standorten entstehen: