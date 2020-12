Veröffentlicht am 5. Dezember 2020 von wwa

BAD HONNEF – Reifenstecher richteten in der Nacht zum Samstag in Bad Honnef großen Schaden an

In der Nacht zum Samstag, 05. Dezember 2020, beschädigten noch unbekannte Täter bislang mindestens 60 PKW im Innenstadtbereich von Bad Honnef, indem sie jeweils die Reifen zerstachen und an mehreren PKW die Scheiben einschlugen. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei in Bonn unter der Tel.-Nummer 0228-150 entgegen. (HM) Quelle: Polizei