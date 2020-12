Veröffentlicht am 5. Dezember 2020 von wwa

ARNSHÖFEN – Polizei sucht Zeugen zum Unfall auf der B 8 bei Arnshöfen

Am Donnerstag, 03. Dezember 2020, befuhr ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die B 8 aus Richtung Arnshöfen kommend in Richtung Hahner Stock/B 255. Im Bereich des Ortsausganges Arnshöfen überholte der einen LKW. Im Verlauf des Überholvorganges lenkte der LKW nach rechts in den Graben und fuhr sich fest. Zeugen dieses Überholvorganges, insbesondere entgegenkommende Fahrzeuge, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Westerburg zu melden. 02663 98050. Quelle: Polizei