CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 18 neue Corona-Fälle am Freitag – 84jähriger Mann in Wissener Seniorenheim verstorben

Veröffentlicht am 4. Dezember 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 18 neue Corona-Fälle am Freitag – 84jähriger Mann in Wissener Seniorenheim verstorben – Vorbereitungen für Impfzentrum im Plan

18 neue laborbestätigte Corona-Infektionen meldet die Kreisverwaltung Altenkirchen am Freitag, 4. Dezember 2020, um 15 Uhr. Die Gesamtzahl aller seit März positiv Getesteten steigt damit auf 1209. Zudem gibt es einen weiteren Todesfall: Ein 84-jähriger Bewohner des St.-Josef-Seniorenzentrums in Wissen mit Vorerkrankungen ist verstorben. Aktuell sind 127 Menschen positiv getestet, 1065 geheilt. Neun Frauen und Männer aus dem Kreisgebiet werden weiterhin stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt jetzt bei 80,7, gemäß Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz auf 75,3, für das Land wird eine Inzidenz von 129,3 gemeldet.

Impfzentren sollen Mitte des Monats einsatzfähig sein

Unterdessen laufen die Vorbereitungen für das Impfzentrum in Wissen, das dort im Obergeschoss der Westerwald Bank eingerichtet wird, nach Plan: Im Lauf der nächsten Woche werden IT-Technik, Kühltechnik für den Impfstoff sowie Mobiliar geliefert und aufgebaut. Ziel ist es weiterhin, dass die insgesamt 31 rheinland-pfälzischen Impfzentren – teilweise gibt es gemeinsame Einrichtungen von Landkreisen und benachbarten kreisfreien Städten – am 15. Dezember einsatzfähig sind.

Datenbank zur Personal-Gewinnung ist online

Gleichzeitig läuft derzeit die Gewinnung von Personal: „In einer ersten Interessen-Abfrage durch die Kreisverwaltung unter der Kreisärzteschaft haben sich 50 Ärztinnen und Ärzte aus dem Kreis und angrenzenden Regionen zur Mitarbeit gemeldet“, berichtet Landrat Dr. Peter Enders. „Dafür danke ich im Namen des Kreises herzlich.“ Wer unter den Medizinern nun ganz konkret mitmachen will, muss sich allerdings ergänzend über eine Datenbank des Landes registrieren. Erst danach geht es in die Einsatzplanung vor Ort. Auch Apotheker sowie medizinisches und pharmazeutisches Fachpersonal können sich dort eintragen, wenn sie mitarbeiten wollen. Der Link lautet: https://msagd.rlp.de/index.php?id=33571.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 1209

Steigerung zum 3. Dezember: +18

Aktuell Infizierte: 127

Geheilte: 1065

Verstorbene: 17 (+1)

in stationärer Behandlung: 9

7-Tage-Inzidenz: 80,7

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 460/+6

Betzdorf-Gebhardshain: 237/+4

Daaden-Herdorf: 153/+2

Hamm: 103/+2

Kirchen: 133/+3

Wissen: 123/+1