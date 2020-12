Veröffentlicht am 4. Dezember 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Einbruch in Gebäude von zwei Firmen in Altenkirchen

In der Nacht zu Freitag, 04. Dezember 2020, brachen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Recycling Firma sowie in eine benachbarte Tiefbaufirma in der Graf-Zeppelin-Straße ein. Bei beiden Firmen kam es wegen Sachbeschädigungen und Entwendung von umfangreichem Diebesgut zu einem hohen Sachschaden. Während das Diebesgut bei der Recycling Firma noch nicht feststeht, wurden bei der Tiefbaufirma zahlreiche Werkzeuge und Maschinen entwendet, die offenbar mit einem ebenfalls auf dem Betriebsgelände abgestellten und anschließend gestohlenem Transporter abtransportiert wurden.

Der Transporter ist vom Hersteller MAN, geschlossener Kasten, AK-MT 57, Farbe Orange mit Firmenaufschrift „Müller Tiefbau.“ Nach umfangreichen Ermittlungen konnte der Transporter am Nachmittag des 04. Dezember 2020 in Duisburg als geparktes Fahrzeug fest- und anschließend sichergestellt werden. Das Diebesgut ist spurlos verschwunden.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei