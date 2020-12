Veröffentlicht am 4. Dezember 2020 von wwa

HACHENBURG – Einbruch in ehemalige Gaststätte in Hachenburg

In der Zeit von Mittwoch bis Freitag, 02. bis 04. Dezember 2020, zwischen 18:00 und 10:00 Uhr, wurde in der Friedrichstraße in Hachenburg in eine ehemalige Gaststätte eingebrochen. Das Gebäude, das aktuell unbewohnt ist, wird derzeit von der Eigentümerin renoviert. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich vermutlich durch eine ehemalige Anlieferungsöffnung im Kellergeschoß Zugang zum Gebäude. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen ausschließlich Einrichtungsgegenstände. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02662-95580 an die Polizei in Hachenburg zu wenden. Quelle: Polizei