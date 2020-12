Veröffentlicht am 4. Dezember 2020 von wwa

BETZDORF – Bombenfund in Betzdorf

Bei Baggerarbeiten am Freitagnachmittag, 04. Dezember 2020, wurde gegen 15:00 Uhr in der Allensteinstraße in Betzdorf eine 50 Kilo schwere Fliegerbombe ausgegraben. Das Bauunternehmen verständige daraufhin die Polizeiinspektion Betzdorf. Die veranlasste die notwendigen Maßnahmen. Unter Hinzuziehung des Ordnungsamtes Betzdorf und der Feuerwehr Betzdorf werden sämtliche Häuser in einem Umkreis von 300 Meter für wenige Stunden geräumt. Die Entschärfung wird am Freitagabend, 04. Dezember 2020, gegen 20:00 Uhr durch den verständigten Kampfmittelräumdienst erfolgen. Insgesamt sind circa 250 Personen von der Maßnahme betroffen. Quelle + Fotos: Polizei