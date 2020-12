Veröffentlicht am 4. Dezember 2020 von wwa

HAMM (Sieg) – AUERMÜHLE – Schwerer Verkehrsunfall an der Auermühle

Am Donnerstagabend, 03. Dezember 2020, wurde die Feuerwehr Hamm/Sieg gegen 18.00 Uhr alarmiert. Der Leitstelle in Montabaur wurde ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 256 am Hotel Auermühle gemeldet. Betriebsstoffe laufen aus dem Fahrzeug aus und müssen aufgenommen werden.

Mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften rückt die Wehr aus. Auf der Siegbrücke hatte sich kurz zuvor ein Verkehrsunfall ereignet. Drei Personen wurden bei diesem Unfall leicht verletzt. Ein Fahrzeug wurde beim Aufprall am Brückengeländer stark beschädigt. Das Geländer der Brücke wurde in einem Abschnitt ebenfalls beschädigt.

Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus, stellte den Brandschutz sicher und nahm ausgelaufene Betriebsstoffe aus. Ebenso wurde die Polizei bei der Absicherung und Sperrung der Bundesstraße unterstützt.

Die Straße war während der Rettungs- und Aufräumarbeiten komplett gesperrt. (am) Fotos: Alexander Müller