VETTELSCHOSS – Einbruchsdiebstahl in Gastronomiebetrieb Pizza Works Vettelschoß

3. Dezember 2020

VETTELSCHOSS – Einbruchsdiebstahl in Gastronomiebetrieb Pizza Works VettelschoßAm Mittwoch, 02. Dezember 2020, in der Zeit von 00:00 bis 06:00 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in den Gastronomiebetrieb New Pizza Works in Vettelschoß, Willscheider Weg 15. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Inneren der Räumlichkeiten, indem sie eine Betonplatte gegen eine Glasscheibe warfen und diese dabei zu Bruch ging. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei erbeuteten die Täter eine Geldkassette mit geringem Inhalt. Täterhinweise werden an die Polizei Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten. Quelle: Polizei