CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Neun neue Positiv-Fälle am Donnerstag – Inzidenz bei 75,3

Neun neue laborbestätigte Corona-Infektionen im Kreis: Das meldet die Kreisverwaltung Altenkirchen am Donnerstag, 3. Dezember 2020, um 15 Uhr. Die Gesamtzahl aller seit März positiv Getesteten steigt damit auf 1191. Aktuell sind 123 Menschen positiv getestet, 1052 geheilt. Neun Frauen und Männer aus dem Kreisgebiet werden derzeit stationär behandelt. 16 Menschen starben im Zuge der Pandemie. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis fällt gemäß Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz auf 75,3, für das Land wird eine Inzidenz von 122,6 gemeldet.

Durch neue Infektionen betroffen sind aktuell die Integrierte Gesamtschule (IGS) Hamm und die Kindertagesstätte in Alsdorf. Aufgrund eines Verdachtsfalles hat die Grundschule Elkenroth entschieden, für eine dritte Klasse am Freitag den Unterricht auszusetzen.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 1191

Steigerung zum 2. Dezember: +9

Aktuell Infizierte: 123

Geheilte: 1052

Verstorbene: 16

in stationärer Behandlung: 9

7-Tage-Inzidenz: 75,3

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 454

Betzdorf-Gebhardshain: 233

Daaden-Herdorf: 151

Hamm: 101

Kirchen: 130

Wissen: 122