OBERBIEBER – Verkehrslage in Oberbieber soll sich verbessern

Die Verkehrssituation im Neuwieder Stadtteil Oberbieber soll sich verbessern. Das kündigt Ortsvorsteher Rolf Löhmar an: „Nachdem die Situation im August in einer Sitzung des Ortsbeirates Thema war, haben nun am 24. November bei einem Treffen Ortsbeirat und Vertreter des Ordnungsamtes insgesamt 23 Punkte vor Ort besprochen.“ Die beim Ortsbeirat eingegangenen Anliegen der Bürger betrafen laut Löhmar die Parksituationen, das zu schnelle Fahren und Verkehrsregelungen an verschiedenen Orten. Ergebnis: „Verschiedene Straßenabschnitte und Plätze werden künftig von der Ordnungsbehörde in die regelmäßige Überwachung übernommen.

Das Parken am Anfang der Braunsbergstraße soll unterbunden und die Parkdauer auf dem Lila Platz auf zwei Stunden beschränkt werden.“ In den engen Bereichen der Löhstraße und der Straße Zum Aubachtal werde außerdem eine Einbahnstraßenregelung in Erwägung gezogen. Und ein weiteres Vorhaben betrifft die zahlreichen von Lärm und Rasern genervten und verärgerten Anwohner der meistbefahrenen Straßen: „Dem zu schnellen Fahren insbesondere in der Gladbacher Straße und Friedrich-Rech-Straße soll mit einem Warn-Display entgegengewirkt werden“, so der Ortsvorsteher.