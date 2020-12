KREIS NEUWIED – Kinder sorgten für vorweihnachtlichen Schmuck

Veröffentlicht am 4. Dezember 2020 von wwa

Traditionell schmücken in der Vorweihnachtszeit Kinder aus dem Kreis Neuwied gemeinsam mit Landrat Achim Hallerbach einen Weihnachtsbaum im Foyer der Kreisverwaltung. In diesem Jahr sollten dies Kinder aus der Kita Regenbogenland in Erpel machen. Doch wegen Corona musste leider alles anders laufen.

Da die Kinder nicht nach Neuwied kommen konnten kam der Landrat zu ihnen nach Erpel. Seit einiger Zeit bastelten die Kinder schon fleißig den bunten Schmuck für den drei Meter hohen Weihnachtsbaum und überreichten diesen dann an Achim Hallerbach. Die Kinder hatten nicht nur Schmuck gebastelt – auch Weihnachtslieder und Gedichte wurden vorgetragen und verliehen der Veranstaltung dann dennoch einen weihnachtlichen Rahmen.

Betreut wurden die Kinder von Leiterin Britta Baumann-Peikert und Mitarbeiterinnen aus ihrem Team. Der Tannenbaum stammt aus dem Forstrevier Linz-Unkel und wurde von Revierleiter Thomas Tullius ins Kreishaus gebracht. Mit anwesend war auch der Erpeler Ortsbürgermeister Günter Hirzmann.

Zum Bedauern aller musste diesmal die kleine Weihnachtsfeier in der Kreisverwaltung, zu der auch der Nikolaus sonst immer kam, entfallen. Damit die Kinder für ihren Einsatz dann doch noch belohnt werden konnten hatte die Sparkasse Neuwied wieder großzügig Süßigkeiten und Spielsachen für die Kinder gespendet, die der Landrat den Kindern schenkte.

Fleißige Hände in der Kreisverwaltung schmückten dann den schönen Baum, der die Besucherinnen und Besucher im Kreishaus in vorweihnachtliche Stimmung bringen wird.

Foto: Kinder sorgten für vorweihnachtlichen Schmuck. Traditionell schmücken in der Vorweihnachtszeit Kinder aus dem Kreis Neuwied gemeinsam mit Landrat Achim Hallerbach einen Weihnachtsbaum im Foyer der Kreisverwaltung. In diesem Jahr sollten dies Kinder aus der Kita Regenbogenland in Erpel machen. Doch wegen Corona musste leider alles anders laufen. Da die Kinder nicht nach Neuwied kommen konnten kam der Landrat zu ihnen nach Erpel.