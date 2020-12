Veröffentlicht am 8. Dezember 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kommunikation in Corona-Zeiten – Onlineworkshop stellt verschiedene Tools zur digitalen Kommunikation vor

Die aktuellen Schutzmaßnahmen vor dem Coronavirus stellen die Kommunikation privat und beruflich vor besondere Herausforderungen. Am Dienstag, dem 15. Dezember, in der Zeit von 15 bis 16.30 Uhr bietet die Kreisvolkshochschule in Zusammenarbeit mit „medien.rlp – Institut für Medien und Pädagogik e.V.“ einen Onlineworkshop an, in dessen Verlauf verschiedene Anwendungen zur digitalen Kommunikation vorgestellt werden. Frank Temme, Medienpädagoge bei „medien.rlp“ in Koblenz, stellt in dem 90-minütigen Workshop verschiedene Tools für die Krisenkommunikation vor. Wie diese funktionieren und welche Vorteile das für den Alltag haben kann, zeigt das Onlineseminar kurz und knapp. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen und weitere Information bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen (Tel.: 02681-812211, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).