Veröffentlicht am 4. Dezember 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Schulträgerausschuss berät Haushalt 2021

Am nächsten Montag, 7. Dezember, tagt der Schulträgerausschuss des Kreistages. Beginn ist um 16.30 Uhr im Wilhelm-Boden-Saal (Raum 111) der Kreisverwaltung. Auf der Tagesordnung stehen die Entwicklung der Schülerzahlen an den weiterführenden Schulen im Landkreis sowie die Haushaltsplanung für die kreiseigenen Schulen für das Haushaltsjahr 2021. Zudem gibt es jeweils Sachstandsberichte zu Baumaßnahmen an den Schulen des Kreises und zum Digitalpakt Schule. Die Sitzung findet unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln statt. Für Besucher gibt es Plätze auf der Empore des Sitzungssaales.