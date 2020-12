Veröffentlicht am 3. Dezember 2020 von wwa

MUDERSBACH – Verkehrsunfall durch Vorfahrtsmissachtung in Niederschelderhütte

Am Dienstagnachmittag, 01. Dezember 2020, gegen 15:20 Uhr befuhr ein 25jähriger Mann die „Adolfstraße“ im Innerortsbereich von Mudersbach, Ortsteil Niederschelderhütte, in Richtung Siegen-Gosenbach. Eine 18jährige Fahranfängerin wollte vom Hüttenweg in die Adolfstraße abbiegen. Unter Missachtung ihrer Wartepflicht fuhr die junge Frau auf die Adolfstraße ein und kollidierte dabei mit dem Pkw des Mannes. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen von insgesamt circa 3.000 Euro. Quelle: Polizei