Veröffentlicht am 3. Dezember 2020 von wwa

MUDERSBACH – Fahren unter Drogeneinfluss in Mudersbach

Am Dienstagabend, 01. Dezember 2020, gegen 23:30 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen VW Golf im Bereich der Kölner Straße in Mudersbach, Ortsteil Niederschelderhütte, unmittelbar an der Landesgrenze. Der 38jähriger Fahrer zeigte bei der Kontrolle drogentypische Anzeichen, die ein Drogenvortest bestätigen konnte. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung mehrerer Verfahren. Quelle: Polizei