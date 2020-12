Veröffentlicht am 3. Dezember 2020 von wwa

WISSEN – Schaufenster Karneval Wissen

Die Karnevalsgesellschaft Wissen zeigt auch in schwierigen Zeiten Präsenz. Da sich im Moment keine Auftrittsmöglichkeiten ergeben, will man zumindest in einem Schaufenster zeigen, dass der Wissener Karneval weiter besteht. In der Gerichtsstraße, gegenüber Abzweigung Oststraße, gibt die KG hinter einer Glasscheibe einen Eindruck von ihrem Werdegang.

Zu sehen sind beispielsweise Abbildungen sämtlicher Karnevalsprinzen, eine große Sammlung einschlägiger Orden oder Fotos der vielfältigen närrischen Aktivitäten. Kostüme, Festschriften oder der Schlüssel mit dem bekannten Esel runden das Bild ab. Leider konnte in diesem Jahr keine neue Tollität proklamiert werden. Und so führt Sabrina I. ihr hohes Amt weiter. Denn es kommen wieder bessere Zeiten, das wissen die heimischen Jecken ganz genau. (bt) Fotos: Bernhard Theis