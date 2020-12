A K T U E L L – HASSELBACH – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 8 am Ortsrand von Hasselbach – Eine Person tödlich verletzt

Veröffentlicht am 2. Dezember 2020 von wwa

HASSELBACH – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 8 am Ortsrand von Hasselbach – Eine Person tödlich verletzt

Am Mittwochvormittag, 02. Dezember 2020, gegen 09.20 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 8 am Ortsrand von Hasselbach ein schwerer Verkehrsunfall. Ein aus Richtung Rettersen kommendes Fahrzeug war in einer Rechtskurve geradeaus über die Gegenfahrbahn in die rechtsseitige Böschung mit Baumbestand gefahren und frontal gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer wurde tödlich verletzt.

Die B 8 ist zur Unfallaufnahme und Bergung der Person und des Fahrzeuges komplett gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet. Im Einsatz sind der Löschzug Weyerbusch der Verbandsfeuerwehr Altenkirchen-Flammersfeld, der Rettungsdienst des DRK Altenkirchen und Polizei Altenkirchen. Quelle: Polizei