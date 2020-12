Veröffentlicht am 1. Dezember 2020 von wwa

FREUDENBERG – Wohnhausbrand in Freudenberg – Einige Einsatzkräfte aus Niederfischbach waren noch mit den letzten Aufräumarbeiten aus der Nacht beschäftigt als die Feuerwehr zum 2. Einsatz innerhalb weniger Stunden durch die Leitstelle Montabaur alarmiert wurde. Es ging zur Unterstützung der Feuerwehr Freudenberg zu einem Großbrand an der Asdorfer Straße in Freudenberg. Im weiteren Einsatzverlauf wurde die gesamte Feuerwehr Niederfischbach sowie die Feuerwehr Harbach alarmiert.

Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Harbach wurde mit anderen Kräften des Kreises Siegen eine Schlauchleitung vom Asdorfer Weiher bis zur Einsatzstelle über eine Länge von 1,7 Kilometer zur Wasserversorgung gelegt. Die Einsatzkräfte unterstützten vor Ort bei der Brandbekämpfung. Hier zeigte sich, dass eine Zusammenarbeit der Einsatzkräfte auch länderübergreifend problemlos möglich ist.

Nach rund 16 Stunden im Einsatz und dem Herstellen der Einsatzbereitschaft wurden die Kräfte nach Hause entlassen. Die Feuerwehr richtet einen großen Dank an die Arbeitgeber, die die ehrenamtlichen Einsatzkräfte an solchen Tagen von der Arbeit freistellen und so die Teilnahme an Einsätzen ermöglichen. „PuMa VG Feuerwehr Kirchen“