Veröffentlicht am 1. Dezember 2020 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Kaminbrand Dienstagmorgen in Niederfischbach

In den frühen Dienstagmorgenstunden, 01. Dezember 2020, wurde zunächst die Feuerwehr Niederfischbach zu einem Kaminbrand in der Hahnseifenstraße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung sowie offene Flammen im Bereich eines an der Fassade befindlichen Kamins sichtbar, woraufhin die Feuerwehren aus Harbach, Kirchen (Drehleiter) und Wehbach/Wingendorf (Atemschutzkomponente) alarmiert wurden.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr wurde ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl des Gebäudes verhindert. Mehrere Trupps unter schweren Atemschutz und mehreren Strahlrohren führten die Brandbekämpfung außer- und innerhalb des Gebäudes durch. Aufgrund der Gebäudekonstruktion gestalteten sich die Nachlöscharbeiten vor Ort bis in den frühen Vormittag hin. Da eine Einsturzgefahr des Gebäudes nicht ausgeschlossen werden konnte, machte sich ein Statiker vor Ort ein Bild der Situation. Einen großen Dank richten die Einsatzkräfte an die Nachbarn, die die Einsatzkräfte mit warmen Getränken versorgten oder ihre Garage als Aufenthaltsraum zur Verfügung stellten.

Zeitweise musste die Hahnseifenstraße stromlos geschaltet werden. Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr waren der DRK Rettungsdienst aus Kirchen sowie der DRK Ortsverein Niederfischbach vor Ort. Insgesamt waren rund 45 Einsatzkräfte im Einsatz. Der Bauhof der Ortsgemeinde Niederfischbach sicherte die Einsatzstelle ab.

Eingesetzt waren Kräfte der Feuerwehr Niederfischbach, Feuerwehr Harbach Feuerwehr Kirchen (Drehleiter), Feuerwehr Wehbach / Wingendorf (Atemschutzkomponente), Feuerwehreinsatzzentrale der VG Kirchen, Einsatzleitwagen VG Kirchen, Energieversorger (Strom / Gas), Bauhof Niederfischbach, DRK Rettungsdienst Kirchen und DRK Ortsverein Niederfischbach. Fotos: „PuMa VG Feuerwehr Kirchen“