Veröffentlicht am 1. Dezember 2020 von wwa

NEUSTADT (Wied) – Diebstahl in einem Alten- und Pflegeheim in Neustadt (Wied) – Täter wurde gestellt

Am frühen Montagmorgen, 30. November 2020, gelangte ein 22jähriger Mann über ein unverschlossenes Nebentor eines Alten- und Pflegeheims in Neustadt (Wied) in die Räumlichkeiten des Hausmeisters. Dort entwendete er Mobiltelefone und diverse Schlüssel. Ehe er das Anwesen wieder verlassen konnte, wurde er von zwei Angestellten auf frischer Tat ertappt und gestellt. Diese fertigten ein Foto von ihm und konnten dessen Vornamen in Erfahrung bringen, bevor er fußläufig die Örtlichkeit wieder verließ. Der Leiter der Einrichtung informierte die Polizei. Nach der Tatortaufnahme suchten die Polizeibeamten den Mann auf. Der händigte das Stehlgut aus und machte danach von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Quelle: Polizei