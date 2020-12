Veröffentlicht am 1. Dezember 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Zwölf neue Positiv-Fälle am Dienstag – Inzidenz bei 82,3

Zwölf neue laborbestätigte Infektionen gibt es mit Stand von Dienstagnachmittag, 1. Dezember 2020, um 17 Uhr, im Kreis Altenkirchen. Die Gesamtzahl aller seit März positiv Getesteten klettert damit auf 1162. Aktuell sind 132 Menschen positiv getestet, 1014 geheilt. 16 Menschen starben im Zuge der Pandemie. Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt gemäß Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz geringfügig auf 82,3. Für Rheinland-Pfalz liegt dieser Wert bei 119,5.

Weiterhin sind Schulen im Kreisgebiet von der Pandemie betroffen: Aktuell gibt es Quarantänemaßnahmen in Folge von festgestellten Infektionen in insgesamt 14 Schulklassen beziehungsweise Jahrgangsstufen an zehn Schulen.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 1162

Steigerung zum 30. November: +12

Aktuell Infizierte: 132

Geheilte: 1014

Verstorbene: 16

in stationärer Behandlung: 12

7-Tage-Inzidenz: 82,3