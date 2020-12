Veröffentlicht am 1. Dezember 2020 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Kaminbrand am Dienstagmorgen in Niederfischbach

Am Dienstagmorgen, 01. Dezember 2020, wurde der Polizeiinspektion Betzdorf um 03:37 Uhr ein Brand in der Hahnseifenstraße in 57572 Niederfischbach gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Brand in dem momentan renovierten Einfamilienhaus im Bereich des Kamins ausbrach. Die Flammen schlugen aus dem Dachstuhl heraus. Personen befanden sich nicht im Objekt. Die Feuerwehr der Verbandsgemeine Kirchen löschte den Brand. Die Kriminalinspektion Betzdorf hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Brandermittler haben bereits die Brandörtlichkeit aufgesucht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Schaden beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf mehrere zehntausend Euro. Quelle: Polizei