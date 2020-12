WISSEN – Vollbrand eines Fachwerkhauses in Wissen

Veröffentlicht am 1. Dezember 2020 von wwa

WISSEN – Vollbrand eines Fachwerkhauses in WissenAm Dienstagmorgen, 01. Dezember 2020, um 02:43 Uhr wurde die Polizeiinspektion Betzdorf über einen Wohnhausbrand in der Altenbrendebach in Wissen (Sieg), Ortsteil Elbergrund in Kenntnis gesetzt. Vor Ort stellte sich dar, dass ein Fachwerkhaus mit angrenzender Scheune in Vollbrand stand. Alle vier Bewohner konnten sich rechtszeitig aus dem Haus retten. Der Brand wurde durch die Löschzüge der Verbandsgemeindefeuerwehr Wissen gelöscht. Weiterhin befanden sich Kräfte des DRK und der Polizeiinspektion Betzdorf im Einsatz. Die Kriminalinspektion Betzdorf hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Brandermittler haben bereits die Brandörtlichkeit aufgesucht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf mehrere hunderttausend Euro. Quelle: Polizei