Veröffentlicht am 1. Dezember 2020 von wwa

KOBLENZ – #mitmachen für Deinen SPOrt – Jugendbefragung der Sportjugenden – Jetzt online mitmachen

Noch bis zum 15. Dezember läuft die erste gemeinsame Jugendbefragung der Sportjugenden in Rheinland-Pfalz. Welcher Freizeitbeschäftigung gehen Jugendliche nach? Unter welchen Bedingungen können sich Jugendliche ein Engagement vorstellen? Und welche Wünsche haben junge Menschen an die Angebote der Jugendarbeit vor Ort? Dies sind einige Fragen, mit denen die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen in Rheinland-Pfalz näher beleuchtet werden soll. Ziel der Befragung ist es herauszufinden, wie die Freizeitangebote bewertet werden und welche weiteren Erwartungen junge Menschen mit Blick auf die Freizeitgestaltung haben. „Die Ergebnisse können zum einen Vereinen wichtige Hinweise zur Gestaltung der Jugendarbeit geben, zum anderen können sie uns als Sportjugenden helfen die Rahmenbedingungen für die Jugendarbeit weiter zu verbessern“, so Susanne Weber Geschäftsführerin der Sportjugend Rheinland.

Die Meinung der Jugend zählt

„Ein Grundprinzip der Jugendarbeit ist es jungen Menschen Mitgestaltungsmöglichkeiten zu eröffnen. Mit der Befragung möchten wir eine solche Möglichkeit schaffen“, so Weber zur Motivation der Sportjugenden. Alle Kinder, Jugendliche und Erwachsenen zwischen 10 und 26 Jahren aus Rheinland-Pfalz sind eingeladen an der Befragung teilzunehmen. Die Mitgliedschaft in einem Sportverein ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen unter www.sportjugend-rheinland.de. Der Link zur Befragung lautet: https://www.soscisurvey.de/jugendbefragung2020/