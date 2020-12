Veröffentlicht am 1. Dezember 2020 von wwa

SCHEUERFELD – Heckscheibe an einem Pkw in Scheuerfeld zertrümmert

In der Nacht zum Montag, 30. November 2020, wurde im Ortsbereich von Scheuerfeld ein abgestellter Seat beschädigt. Die Eigentümerin des Pkw stellte am Morgen ein großes Loch in der Heckscheibe fest. Ein unbekannter Täter schlug vermutlich mit einem Gegenstand gegen die Heckscheibe, die dabei teilweise zerbarst. Hinweise zu dem Vorfall an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei