Veröffentlicht am 30. November 2020 von wwa

ALSDORF – Verkehrsinsel in Alsdorf beschädigt und geflüchtet

Am Montagmorgen, 30. November 2020, gegen 06:20 Uhr befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Hauptstraße in der Ortslage Alsdorf aus Richtung Grünebach kommend. Im Verlauf der Strecke kam das Fahrzeug von seinem Fahrstreifen ab und auf den Fahrbahnteiler. Der Pkw prallte gegen zwei Verkehrszeichen, die erheblich beschädigt wurden. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen und den verursachten Schaden zu melden. Das flüchtige Fahrzeug muss im Frontbereich beschädigt sein. Der Sachschaden an der Verkehrsinsel wird von der Polizei auf circa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher bitte an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260. Quelle: Polizei