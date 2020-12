Veröffentlicht am 30. November 2020 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall beim Fahrstreifenwechsel in Betzdorf

Am Montagnachmittag, 30. November 2020, gegen 16:00 Uhr fuhr ein 80jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi aus der Betzdorfer Innenstadt kommend in Richtung Barbaratunnel. Ein ebenfalls 80jähriger Fahrzeugführer fuhr mit seinem VW Jetta aus der Decizer Straße kommend in den Barbaratunnel. Er kollidierte beim Fahrstreifenwechsel mit dem Pkw des anderen Seniors. Es entstand Sachschaden von circa 1.500Euro. Quelle: Polizei