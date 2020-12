Veröffentlicht am 30. November 2020 von wwa

NEUSTADT (Wied) – Wohnhausbrand in Neustadt (Wied)

Bei der Leitstelle Montabaur gingen am Montagnachmittag, 30. November 2020, um 14:52 Uhr, mehrere Meldungen über eine Explosion und eine unklare Rauchentwicklung in der Wohnsiedlung Steinshof in Neustadt (Wied) ein. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Anwesen bereits in Vollbrand.

Der einzige Bewohner des Hauses erlitt beim Versuch das Feuer zu löschen leichte Verletzungen und wurde zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe wird von der Polizei auf circa 50.000 Euro geschätzt. Vor Ort im Einsatz waren die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Asbach, der Rettungsdienst und die Polizei Straßenhaus. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen (te). Quelle: Polizei