INGELBACH – Aus der Gemarkung Ingelbach Brennholz entwendet

Zwischen Sonntag und Montag, 29. bis 30. November 2020, wurden an der K 36, am Ortsrand von Ingelbach, insgesamt fünf Festmeter Eichen- und Kirschholz entwendet. Das bereits fertig verarbeitete Brennholz war an einem Feldweg gestapelt. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/ 9460 zu melden. Quelle: Polizei