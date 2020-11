Veröffentlicht am 30. November 2020 von wwa

WISSEN – Sachbeschädigung an Stromverteilerkasten in Wissen

Unbekannte Täter beschädigten vermutlich zwischen dem 12. und 22. November und am Wochenende, 28. und 29. November 2020, den Stromverteilerkasten im Bereich der aufgestellten Altglas-Conatainer in der Heisterstraße/Nassauer Straße. Der Verteilerkasten wurde gezielt aufgebrochen, um die Sicherungen herauszudrehen und die Straßenbeleuchtung in der Hachenburger Straße und Oststraße außer Betrieb zu setzen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei