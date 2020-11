Veröffentlicht am 30. November 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Vier neue Positiv-Fälle am Montag

Zu Beginn der Woche gibt es nur wenig Bewegung in der Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen: Am frühen Montagnachmittag, 30. November 2020, um 14 Uhr, meldet das Kreisgesundheitsamt vier neue Positiv-Fälle im Vergleich zu Sonntag. Die Gesamtzahl aller seit März positiv Getesteten liegt damit bei 1150. Aktuell sind 130 Menschen positiv getestet, 1004 geheilt. 16 Menschen starben im Zuge der Pandemie. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt gemäß Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz am Montagnachmittag bei 83,8, der Landeswert für Rheinland-Pfalz beträgt 120,0.

Aktuell von jeweils einer neuen Infektion betroffen sind die Erich-Kästner-Grundschule Altenkirchen (2. Schuljahr) und die Integrierte Gesamtschule Betzdorf-Kirchen (13. Schuljahr). Quarantänemaßnahmen sind ausgesprochen, Nachverfolgungen und Tests laufen. Aufgrund eines positiven Schnelltests unter den Mitarbeitern bleibt eine Gruppe der evangelischen Kindertagesstätte in Hamm vorsorglich bis Mittwoch dieser Woche geschlossen.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 1150

Steigerung zum 29. November: +4

Aktuell Infizierte: 130

Geheilte: 1004

Verstorbene: 16

in stationärer Behandlung: 12

7-Tage-Inzidenz: 83,8

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 446/+3

Betzdorf-Gebhardshain: 226

Daaden-Herdorf: 142

Hamm: 91/+1

Kirchen: 129

Wissen: 116