Veröffentlicht am 30. November 2020

SELTERS – Betrug mit zuvor entwendeter EC-Karte und Kreditkarte

Nach vorausgegangenem Diebstahl des Portemonnaies aus der Handtasche, die in einem Einkaufswagen eines Supermarktes in Selters abgelegt war, wurde durch die unbekannte Täterin in Selters an einem Geldautomaten mit der entwendeten EC-Karte und Kreditkarte in zwei Fällen insgesamt 2.500 Euro vom Konto der Geschädigten abgehoben. Die Beschreibung der unbekannten Tatverdächtigen: ca. 1,60 bis 1,65 Meter groß, Brillenträgerin, graue Hose, hellgrüne Jacke, grau-weiß-rot gestreiftes Kopftuch. Quelle: Polizei