Veröffentlicht am 30. November 2020 von wwa

NEUSTADT (Wied) – Fahrer steht bei Verkehrsunfallflucht unter Drogeneinfluss

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 29. auf 30. November 2020, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Neustadt (Wied). Kurz vor Mitternacht befuhr ein 22jähriger PKW-Fahrer die Wiedtalstraße in Richtung Asbach. In einer Kurve kam er vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und touchierte einen geparkten PKW. Anschließend fuhr er weiter, ohne den Schaden zu melden.

Bei der polizeilichen Fahndung stellten die Polizeibeamten das verunfallte Fahrzeug am Ortsausgang von Neustadt (Wied) fest. Dort kam es zu einem erneuten Unfall. Der Fahrer fuhr gegen die am Fahrbahnrand angrenzende Leitplanke und konnte anschließend nicht mehr weiterfahren. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ihm wurde daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Quelle: Polizei