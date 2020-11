Veröffentlicht am 30. November 2020 von wwa

PUDERBACH – Badziongs Wein-Talk mit Schauspieler Boris Weber – CDU-Landtagskandidat Pascal Badziong startet neues digitales Live-Format

Ihren persönlichen rheinland-pfälzischen Lieblingswein bringen die Gäste selbst mit, die Landtagskandidat Pascal Badziong in sein Wohnzimmer einlädt. Am Freitag, 11. Dezember 2020, um 19:30 Uhr startet das neue Live-Format „Wein-Talk“ und im Mittelpunkt sollen dabei interessante Menschen stehen. „Ich freue mich auf ein ungezwungenes Gespräch mit dem nötigen Abstand sowie ein gutes Glas Wein mit spannenden Gästen aus den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen“, erklärt Pascal Badziong. Gesendet wird der „Wein-Talk“ live über die Kanäle Instagram (instagram.com/badziong) & Facebook (facebook.com/pbadziong). „Besonders reizvoll finde ich das Live-Format, denn so gibt es ca. eine halbe Stunde ungeschnittene und ungeschönte Unterhaltung“, ist Badziong bereits jetzt gespannt.

Erster Gast wird der beliebte Schauspieler und Regisseur Boris Weber aus Neuwied sein. Mit seiner Freien Bühne Neuwied sorgt Weber stets für ausverkaufte Säle, ist engagiert im Kinder- und Jugendtheaterbereich und hat in den Sommermonaten als Sitzungspräsident Rainer für umjubelte Vorstellungen im Pfortenhof der Abtei Rommersdorf gesorgt. Mit seinen Videos als Sitzungspräsident Rainer gelang ihm zudem in Zeiten des Lockdowns eine geniale Mischung aus witziger Unterhaltung und wichtigen Botschaften rund um die Pandemielage.

„Wir werden gemeinsam der Frage nachgehen, was Politik und Schauspiel gemeinsam haben“, schmunzelt Landtagskandidat Pascal Badziong, der sich auf viele Zuschauer vor den Bildschirmen freut.