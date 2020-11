Veröffentlicht am 30. November 2020 von wwa

WISSEN – Spende Juwel Wissen Köttingerhöhe an Circus Ronelli – Auch die im Wissener Stadtteil Köttingerhöhe beheimatete Firma JUWEL Schraubtechnik I Ernst Berger hat ein Herz für den kleinen Familiencircus Ronelli. Man hatte gehört, dass der auch in unseren Breiten bekannte Betrieb wegen der Corona-Krise keine Auftrittsmöglichkeiten hat und in ernsten Schwierigkeiten steckt. Kurzentschlossen stellten die JUWEL-Geschäftsführer Siegfried Berger (mi.) und sein Bruder Jochen eine große Spendendose im Gemeinschaftsraum auf.

Die Belegschaft zeigte sich auch recht spendabel und füllte sie eifrig mit Kupfermünzen. Der Wissener Ferdinand Klaas (li.) kümmert sich seit langem vorbildlich um den Circus. So stellte er Dutzende von Sammeldosen in Geschäften der Umgebung auf oder verteilte Flyer im halben Kreis Altenkirchen. Auf der Köttingerhöhe sind rund fünf Kilogramm an Münzen zusammengekommen, die Klaas umgehend an den Circus weiter geleitet hat. Auch bedankte er sich in aller Form im Namen von Ronelli bei den Bergers und ihrer generösen Mitarbeiterschaft. (bt) Foto: Bernhard Theis