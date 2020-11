Veröffentlicht am 29. November 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 37 neue Fälle seit Freitag – 95jähriger Mann im Wissener Seniorenheim verstorben

Innerhalb von zwei Tagen hat sich das Corona-Virus im Kreis Altenkirchen weiter verbreitet: Zuletzt hatte die Kreisverwaltung am Freitagnachmittag, 27. November 2020, zur aktuellen Lage informiert, am Sonntagnachmittag, 29. November 2020, um 15 Uhr, stellt sich die Situation folgendermaßen dar: Die Gesamtzahl aller seit März positiv Getesteten steigt um 37 auf 1146. Aktuell sind 151 Menschen positiv getestet, 979 geheilt. Die Zahl, der im Zuge der Pandemie Verstorbenen steigt auf 16: Im St.-Josef-Seniorenzentrum in Wissen, wo insgesamt 19 Bewohnerinnen und Bewohner positiv getestet wurden, ist ein 95jähriger Mann mit Vorerkrankungen gestorben. Er war positiv auf das Virus getestet worden, hatte jedoch keine Symptome. Stationär behandelt werden nun zwölf Frauen und Männer aus dem Kreis Altenkirchen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 98,8. Der Wert wird am Sonntagnachmittag beim Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz und beim Robert-Koch-Institut erneut auf Basis der Infektionszahlen von vor einigen Tagen angegeben. Dort kommt es weiterhin zu Verarbeitungsproblemen.

Aktuell von Infektionen betroffen ist die Lebenshilfe im Kreis Altenkirchen: Nach einem bereits bekannt gewordenen Fall unter den Beschäftigten des Pflegedorfes in Flammersfeld gibt es nun auch jeweils einen Fall in den Einrichtungen in Mittelhof-Steckenstein und in Altenkirchen. Nachverfolgungen und Tests laufen.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 1146

Steigerung zum 27. November: +37

Aktuell Infizierte: 151

Geheilte: 979

Verstorbene: 16 (+1)

in stationärer Behandlung: 12

7-Tage-Inzidenz: 98,8

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 443/+3

Betzdorf-Gebhardshain: 226/+12

Daaden-Herdorf: 142/+8

Hamm: 90/+4

Kirchen: 129/+5

Wissen: 116/+5