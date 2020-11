Veröffentlicht am 29. November 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Einbruchdiebstahl in Rohbau in Altenkirchen

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 27. auf 28. November 2020, kam zu einem Diebstahl aus einem Rohbau in der Hochstraße. Die Diebe entwendeten acht Unterputz WC-Module. Die Polizei in Altenkirchen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02681/946-0. Quelle: Polizei