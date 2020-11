Veröffentlicht am 29. November 2020 von wwa

DIERDORF – Kontrolle von mehreren Personen in Dierdorf

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 28. auf Sonntag, 29. November 2020, wurden in Dierdorf von der Polizei mehrere Personen festgestellt, die beim Erblicken des Polizeifahrzeuges fußläufig flüchteten. Den Beamten gelang es jedoch sie einzuholen und einer Kontrolle zu unterziehen. Der Grund der Flucht wurde dann auch klar. Vor Ort wurden Betäubungsmittel aufgefunden. Die Verantwortlichen müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Darüber hinaus stehen auch Verstöße gegen die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung im Raum. Quelle: Polizei