28. November 2020

MUDERSBACH-KIRCHEN – Verkehrsunfallflucht vom Parkplatz – 10.000 Euro Sachschaden

Ein Fahrzeugführer bemerkte am 27. November 2020, um 19:00 Uhr einen erheblichen Schaden auf der Beifahrerseite seines BMW. Wo genau der Schadenseintritt erfolgt sei, konnte er nicht sagen. Nach seinen Angaben besuchte er in Mudersbach den Parkplatz am REWE Markt und den am kaufland in Kirchen. Der Sachschaden wird von der Polizei auf bis zu 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um die Mithilfe von Zeugen. Quelle: Polizei